Anatel multa operadora TIM Celular em R$ 56,6 mil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou nesta quinta-feira a operadora TIM Celular em R$ 56.640,00. A punição já é definitiva, segundo a agência, e refere-se a descumprimento dos regulamentos dos Serviços de Telecomunicações, de Uso do Espectro de Radiofrequências e sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre 9kHz e 300 GHz. As infrações cometidas pela empresa ocorreram em Macapá (AP), segundo informa despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

