Anac pode autorizar novos voos para conter alta de preços

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pode autorizar novos voos para conter eventual alta de preços de passagens aéreas durante a Copa do Mundo, de acordo com o diretor-presidente da agência, Marcelo Guaranys. Ele recomendou que torcedores se antecipem para garantir passagens áreas mais baratas para as partidas finais do Mundial.

Segundo Guaranys, a autorização de voos é o mecanismo de que a Anac dispõe para evitar a disparada de preços, que são livres no Brasil e variam de acordo com a demanda. "Cada vez que temos preços mais altos temos a possibilidade de ofertar novos voos", disse na última segunda-feira.

Autorização

Ele explicou que a autorização é dada rapidamente às companhias, condicionada à capacidade dos aeroportos.

Até agora, o diretor-presidente da Anac garante que houve redução de preços de passagens por causa do aumento da oferta de voos na Copa. "Temos monitorado as vendas e verificamos que os preços foram mais baixos que ao longo do ano".

Porém, segundo ele, com a concentração dos próximos jogos em oito das 12 cidades-sede, são maiores as chances de as passagens subirem. "No dia da final, por exemplo, é provável que os preços estejam mais altos".

Guaranys também disse que o monitoramento dos aeroportos ficará mais tranquilo com a chegada do Mundial às oitavas de final e a redução das cidades-sede. A partir de sábado (28) não haverá mais jogos em Curitiba, Manaus, Natal e Cuiabá.

