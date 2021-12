Anac orienta passageiros sobre fim das atividades da Webjet

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) orienta os passageiros que se sentirem lesados por algum problema relacionado ao fim das atividades da empresa aérea Webjet a entrarem em contato com a própria agência, com os órgãos de proteção ao consumidor ou com a Justiça. De acordo com a Anac, a situação está sendo monitorada para garantir que a prestação dos serviços oferecidos pela Gol Linhas Aéreas seja mantida. A Gol incorporou a Webjet em outubro deste ano e, nesta sexta-feira, 23, foi anunciada a extinção.



Outras medidas de assistência integral aos passageiros devem ser tomadas para garantir a manutenção dos contratos de transporte da Webjet, segundo regulamentação da Anac. Em caso de descumprimento, a Gol poderá levar multa de R$ 4 mil a R$ 10 mil por infração. A agência, em nota, explicou que os todos os passageiros da empresa extinta devem ser acomodados em outros voos ou ressarcidos com o valor integral da passagem.

O fim da companhia e a demissão de 850 funcionários deixou muitos passageiros receosos quanto à manutenção das atividades nos aeroportos. Nesta sexta, 23, trabalhadores do setor aéreo anunciaram que deverão entrar em greve para reivindicar reajustes salariais e protestar contra as demissões da Webjet.

De acordo com o monitoramento de voos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra os aeroportos brasileiros, não há registro de anormalidade nas atividades, como filas em excesso ou reclamações de passageiros.

No momento, 44 dos dos 36 voos da Webjet previstos para decolar foram cancelados - 81,8% do total. A média de cancelamentos da Infraero é cerca de 15%. De acordo com a Gol, os voos da Webjet não existem mais e todos os passageiros foram reacomodados em novos voos. A Gol ainda informou que os registros de cancelamentos da Infraero são uma questão do sistema, que não é automático e ainda está sendo adaptado à situação.

