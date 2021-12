Anac: demanda por voo doméstico cresce 6,1% em agosto

A demanda, medida em passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK), no transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 6,1% em agosto de 2014, em comparação com o mesmo período de 2013, informou nesta terça-feira, 23, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Desta forma, segundo o comunicado da Anac, a demanda doméstica completa 11 meses consecutivos de crescimento, atingindo o seu maior nível para o mês nos últimos dez anos. Já a oferta (em assentos-quilômetros oferecidos - ASK) doméstica teve recuo de 0,6%, no período.

Com o resultado de agosto, destaca a Anac, a demanda doméstica acumulou alta de 5,7% no ano e a oferta acumulou queda de 0,4%, no mesmo período, encerrando o 7º mês consecutivo com variação negativa.

Avianca destacou-se com a maior taxa de crescimento da demanda doméstica em agosto de 2014 quando comparada com o mesmo mês de 2013, da ordem de 22%. A TAM manteve-se líder na participação de mercado, com 38,8% do RPK doméstico no mês de agosto, seguida pela Gol (35,2%) e Azul (16,3%).

A agência ressalta que a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) foi recorde para o mês de agosto nos últimos dez anos, da ordem de 79,2%. O indicador registrou aumento de 6,8% em agosto de 2014, no comparativo com o mesmo mês do ano anterior.

Já o número de passageiros pagos transportados em voos domésticos em agosto deste ano atingiu 8,0 milhões, tendo sido o maior para o mês nos últimos dez anos, com alta de 8,2% em relação a igual mês de 2013. Segundo a Anac, o índice vem registrando variação positiva há 11 meses consecutivos.

No período de janeiro a agosto de 2014, a quantidade de passageiros transportados acumulou alta de 7,0%, em relação ao mesmo período do ano anterior. A Gol foi responsável pelo transporte de 2,95 milhões de passageiros pagos, representando 36,7% do total, seguida pela TAM, com 2,74 milhões de passageiros (34,1%).

Transporte aéreo internacional

A demanda (em RPK) do transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras avançou 14,8% ante o mesmo mês de 2013. A oferta internacional (em ASK), por sua vez, apresentou o primeiro crescimento expressivo do ano, com aumento de 5,3% em agosto de 2014, segundo a Anac. TAM e Gol foram responsáveis pela totalidade do transporte de passageiros internacionais por empresas brasileiras, sendo a TAM com 84,7% do RPK, e a Gol, 15,3%.

A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de passageiros operados por empresas brasileiras (RPK/ASK) alcançou 85,3% em agosto de 2014, contra 78,2% no mesmo mês de 2013.

O número de passageiros transportados em voos internacionais em agosto de 2014 atingiu 517,6 mil, com aumento de 13,9% em relação a agosto de 2013. "Trata-se da maior quantidade de passageiros transportados em voos internacionais por empresas brasileiras registrada em um único mês nos últimos dez anos", destaca a agência. Entre janeiro a agosto, a quantidade de passageiros transportados teve aumento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

