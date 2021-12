Anac autoriza funcionamento da alemã Condor no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta segunda-feira, 29, o funcionamento no Brasil da empresa alemã Condor Flugdienst GMBH, com capital destacado de US$ 10 mil. A empresa pretende operar serviço de transporte aéreo internacional regular de passageiro, carga e mala postal.

A outorga da autorização para início da operação fica condicionada ao cumprimento, pela empresa, das exigências previstas na regulamentação brasileira e no artigo 212 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que determina que a companhia deverá apresentar ao governo brasileiro, por meio da Anac, seus planos operacional e técnico, as tarifas que pretende aplicar entre pontos de escala no Brasil e as demais escalas de seu serviço no exterior, e o horário que pretende atuar. A Decisão nº 37 da Anac está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 29.

adblock ativo