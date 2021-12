Anac autoriza funcionamento da Air New Zealand no Brasil

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou o funcionamento no Brasil da companhia da Nova Zelândia Air New Zealand, que poderá atuar na venda de bilhetes de passagem ou de carga.



O aval foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira, 10.



Com o interesse no turismo para a nação do Pacífico Sul em ascensão, a Air New Zealand tem expandido suas rotas globais, aumentando voos para a China e outros países asiáticos.



A Air New Zealand transportou 1,1 milhão de passageiros em fevereiro, alta de 5% sobre o mesmo período do ano passado.

