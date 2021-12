Ampliado sistema de nota fiscal para combater a sonegação

A prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira, 14, a Nota Fiscal do Tomador, terceira etapa do programa Nota Salvador, criado há dez meses para combater a sonegação fiscal.



De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, essa fase terá caráter desburocratizante, servindo para simplificar as obrigações acessórias para os tomadores de serviços pessoas jurídicas, reunindo vários documentos em um só.



"Isso vai dar maior controle à Prefeitura em relação à arrecadação e vai evitar a sonegação de impostos", disse o secretário. "Vamos saber que empresas instaladas aqui tomam serviços em outros municípios".



Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz) municipal, não há como estimar o impacto dessa etapa do programa na arrecadação do município.



Benefícios



A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do tomador/intermediário (NFTS-e) vai ser obrigatória a partir de 1º de novembro. Ela deve ser emitida por pessoas jurídicas e/ou condomínios residenciais e comerciais ao contratarem serviços de empresas de outros municípios ou na contratação de empresas que não emitem nenhum tipo de documento fiscal que tenha a obrigatoriedade da emissão prevista em lei.



Os participantes vão receber os mesmos benefícios da Nota Salvador. Mas, no caso dos microempreendedores individuais, a devolução do Imposto Sobre Serviço (ISS) retido, que é de 30%, será de 10%.



O cadastramento do programa pode ser realizado no mesmo site da Nota Salvador (https://nota.salvador.ba.gov.br/). O prazo de emissão do documento é até o dia cinco do mês subsequente à prestação do serviço.



Premiação



O prefeito ACM Neto entregou na terça, em solenidade na Praça do Imbuí, os prêmios dos 8º e 9º sorteios da Nota Salvador. O programa, que hoje conta com 450 mil cadastrados, segundo o secretário municipal da Fazenda, ainda tem potencial para atingir 800 mil contribuintes no município.



A iniciativa foi responsável, nesses dez meses, por um aumento de 15% na arrecadação do ISS do município, gerando mais de R$ 15 milhões em créditos e mais de R$ 2 milhões em prêmios, segundo a prefeitura.



O estudante de Medicina, Amarildo Souza Filho, morador do Imbuí, bairro no qual residem quatro dos seis sorteados, ganhou dois prêmios, no total de R$ 40 mil.



"Participo do programa desde o início do ano, mas só em junho fiquei sabendo dos sorteios. Vai me ajudar a pagar a faculdade", disse.



Para o prefeito de Salvador, os sorteios ajudam a divulgar o programa, estimulando a adesão. "O programa já é um sucesso. Temos um milhão de notas emitidas por mês e, antes, eram 700 mil. Arrecadamos R$ 71 milhões por mês, o programa fez crescer a arrecadação", disse.



Neto afirma que o município, que no início de sua gestão amargava a 25ª posição em arrecadação, entre as capitais brasileiras, hoje ocupa a 12ª posição.

