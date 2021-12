Ambev investiu R$ 500 milhões na Bahia

A Ambev alcançou a marca de R$ 500 milhões de investimentos na Bahia nos últimos cinco anos, e tudo indica que as atividades da cervejaria no estado devam se expandir. Esta semana, a companhia, que mantém uma fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizou nova edição de uma feira de fornecedores, voltada para despertar o interesse e capacitar empresas locais para atuar como parceiras das operações. A unidade já operou este ano com 110 fornecedores baianos, contribuindo para movimentar a economia regional.

"O perfil dessas empresas varia bastante: temos empresas de pequeno a grande porte, nos mais diversos ramos de atuação", diz o gerente fabril, da unidade da Ambev em Camaçari, André Barbalho. "A nossa expectativa é ampliar as parcerias com fornecedores locais, com foco no desenvolvimento das comunidades locais e na construção de parcerias sustentáveis para atender as necessidades de nossas operações", explica.

Somente a fábrica da companhia emprega cerca de 1.500 funcionários e gera indiretamente, com as operações com fornecedores de insumos e serviços, mais 75 mil postos no trabalho. Só no ano passado, foram R$ 700 milhões em impostos, considerando somente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), segundo dados da companhia.

Áreas de interesse

Os interesses da Ambev junto a empresas locais são principalmente nas áreas de facilities, manutenção industrial, materiais de construção, ferragens e ferramentas, filtros, equipamentos de trabalho e segurança, comunicação visual, rolamentos, vedação, válvulas e acessórios, materiais elétricos, correias e cilindros. Gigante brasileira do setor de bebidas - respondendo por marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Budweiser e Stella Artois e atuando em 18 países -, a companhia estabelece, entretanto, pré-requisitos para fechar negócios com fornecedores: é preciso que as empresas candidatas estejam aptas em relação a questões como sustentabilidade e respeito às leis trabalhistas.

Na Política de Responsabilidade Global de Suprimentos da companhia são observadas questões, como jornada de trabalho, prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individual, combate à corrupção, gestão ambiental e tratamento de resíduos. A própria Ambev quer ser vista como exemplo, aplicando boa parte dos investimentos em ações de sustentabilidade, com iniciativas voltadas para preservação do meio ambiente, eficiência hídrica e preservação da água.

"Na unidade de Camaçari, por exemplo, praticamente 100% dos subprodutos gerados na fabricação de cervejas e refrigerantes são reaproveitados, diminuindo o impacto no meio ambiente", conta André Barbalho.

Metas ambientais

Nos últimos cinco anos, a Ambev investiu R$ 1 bilhão para atingir as metas ambientais estabelecidas pelo Grupo AB InBev, do qual faz parte. "Com o valor, conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa, o consumo de água e de matérias-primas e, ainda, adquiriu refrigeradores de modelos ecológicos, que garantem uma economia de até 30% de energia na comparação com os tradicionais, que ficam dispostos nos pontos que vendem produtos da companhia, como bares e restaurantes", explica André Barbalho.

A cervejaria brasileira anunciou este ano novas metas socioambientais que quer atingir até 2025. "Elas incluem iniciativas como garantir que 100% da eletricidade comprada seja de fontes renováveis, que 100% dos agricultores parceiros possam desenvolver plantio sustentável, que 100% dos produtos sejam feitos em embalagens retornáveis ou majoritariamente produzidos com conteúdo reciclado, além de melhorar a disponibilidade e qualidade da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico com as quais a cervejaria se relaciona", frisa o gerente da fábrica.

