Aluguel sobe 6,95% no ano, de acordo com IBGE

O aluguel residencial aumentou 1,04% em junho e compensou a queda no preço de diversos alimentos, contribuindo para impulsionar a inflação no mês e gerando um aumento de 6,7% do índice acumulado em 12 mesesInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aluguel acumula uma alta de 6,95% no ano, superando a inflação dos alimentos, de 6,02% no primeiro semestre, de acordo com o Índice de Preços ao Comsumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE.

Enquanto os alimentos e bebidas subiram 0,04%, os preços do aluguel registraram aumento de 0,57% no mês. No mesmo mês de 2012, os alimentos haviam subido 0,68%, enquanto os valores da habitação avançaram 0,28%.

Entretanto, por conta da redução da energia elétrica em 18,03% no início de 2013, a habitação acumula uma queda de 0,18% no ano.

