Aluguel para São João gera renda no interior

Com pouco mais de 32 mil habitantes, a cidade histórica de Cachoeira, no Recôncavo baiano, está colocando para alugar, durante a festa de São João, mais de 400 das suas belas casas para quem está em busca de fogueira, licor e música. A celebração junina é o segundo grande momento do calendário cachoeirense, ao lado da Festa da Boa Morte, e pode render aos donos de imóveis o equivalente a um ou dois meses de aluguel.

E para facilitar a vida dos forasteiros, o Posto de Informações Turísticas do município tem uma lista com os endereços, nomes dos donos, telefones e estimativa do valor do aluguel. "Apenas fazemos o contato, a negociação acontece diretamente com o dono do imóvel", afirma o secretário de Cultura e Turismo, José Luiz Bernardo.

Filha da popular Dona Rosa, uma proprietária de pensão morta há três anos, Marilene do Carmo se inscreveu este ano pela primeira vez para alugar o imóvel de sete quartos durante a festa. "Está quase tudo certo para alugar a um grupo de idosos", anima-se a dona de casa, que não tem uma fonte de renda fixa e tem no imóvel uma oportunidade de ganhar um dinheiro que a ajudaria a viver ao longo do ano.

Marilene, que depois de uma experiência de 10 meses como funcionária da fábrica de charutos Suerdieck, ajudou a sua mãe a cuidar dos hóspedes da pensão e da produção de comida para vender em festas populares, está pedindo R$ 2.500 para alugar por quatro dias o casarão perto da Igreja Matriz, onde cuida da neta de 5 anos e de dois cães da raça pinscher miniatura.

Em outras cidades do Recôncavo onde a festa está confirmada, a chance de ganhar um dinheiro a mais com as festas juninas também anima quem tem espaço sobrando em casa ou pode se ausentar durante o período.

No ano passado, a professora aposentada Anísia Silva alugou a parte de baixo do seu imóvel em Amargosa, com dois quartos, para familiares. Entusiasmada com o resultado, ela decidiu que este ano fica no andar de baixo e vai alugar a parte superior, com três quartos. "Estou pedindo R$ 1.700, mas estou dando preferência a casais, famílias", disse a aposentada, que teme pelos prejuízos que a energia da juventude, sem a vigilância adulta, pode deixar nos móveis da casa. Se conseguir alugar por esse preço, ela vai ganhar em seis dias quase seis vezes o que cobraria por um aluguel mensal do seu imóvel em um contrato tradicional.

Em Cruz das Almas, a central de informações sobre imóveis para alugar durante o São João é o "Quiosk do Val", lanchonete estrategicamente localizada na praça principal da cidade, na rua Senador Temístocles, e onde há 26 anos Osvaldo Conceição, o Val, ganha a vida vendendo lanches e bebidas.

Quando o São João se aproxima, dezenas de cartazes com informações sobre imóveis para alugar são espalhados pelos postes da cidade com uma indicação para quem estiver interessado: "Procure Val". Por cada negócio que fecha, o comerciante recebe uma comissão que gira em torno de R$ 300. Este ano, Val está animado. "A procura deve ser maior porque alguns municípios cancelaram a festa de São João", diz Val, que espera fazer negócio com até 10 imóveis.

adblock ativo