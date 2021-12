Alta no preço do frango pesa no bolso dos soteropolitanos

Enquanto o preço da carne ficou 0,42% mais barato em fevereiro segundo o Dieese, o custo do frango no bolso do soteropolitano está cada vez mais pesado. Em janeiro, o frango abatido teve alta de 5,36% e o congelado de 5,54%, segundo o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) calculado pela Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos (SEI). A entidade não divulgou o percentual de fevereiro, mas os consumidores reclamam que o aumento continua.

"Aumentou imensamente nos últimos meses. Foram aumentando aos poucos e o pessoal não sente. Antes a gente corria do peixe e da carne para o frango, agora o frango está quase no mesmo preço", critica o vigilante Adriano Rodrigues.

A reportagem percorreu três supermercados de Salvador e encontrou o frango congelado inteiro variando entre R$ 5,98 e R$ 8,78. Se optar por comprar a sobrecoxa, o consumidor acha no preço de R$ 8,39 a R$ 8,99. Já o filé de peito varia entre R$ 8,98 e R$ 15,28, a depender do mercado e da marca.

De acordo com o coordenador de pesquisas sistemáticas e especiais da SEI, Denilson Lima, a alta no preço do frango é consequência da queda na produção de milho nos EUA. "Esse aumento se deu principalmente pela quebra da safra de milho nos EUA nos últimos meses, que ainda está reverberando aqui. Como os EUA são um dos maiores produtores de milho do mundo e também consomem bastante o produto, eles acabam importando o milho, que falta para a ração do frango"

A presidente do Movimento das Donas de Casa da Bahia, entidade que também monitora o custo dos alimentos, Selma Magnavita, disse que a alta impacta no orçamento familiar. "A gente tem percebido o aumento, que vai alterar bastante o orçamento da população, representa uma preocupação".

A dona de casa Maria da Silva já se preocupa com a situação e não sabe como equilibrar o orçamento. "Está tudo caro. Está muito difícil. Tem que substituir por alguma coisa mais em conta, mas é difícil de achar".

O segredo é ser criativo. "Em momento de alta, o jeito é não comprar e substituir por outra coisa, como peixes. O filé de merluza ou tilápia são mais baratos e são uma opção. Tem que ter criatividade para driblar o preço do frango. Comer mais verdura para diminuir a quantidade de frango ou fazer um prato mais econômico, como frango a milanesa, que rende bastante", indica Selma Magnavita.

