Alta do preço da gasolina na bomba chega a 33% no Brasil em 2021

O preço médio gasolina nesta semana está em R$ 6,007 por litro nos postos de todo o Brasil, revela levantamento feito pelo jornal O Globo, utilizando dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A alta é de 0,41% em relação à semana anterior.

No mês, o preço da gasolina já subiu, em média, 2,40% e , no ano, o avanço chega a 33%. Já os preços do gás de botijão (GLP) acumulam alta de 25,2% no ano. O valor pelo botijão de 13 quilos sai a R$ 93,61 em média, de acordo com o levantamento do jornal. . É praticamente o mesmo valor da última semana e na comparação com o último mês.

De acordo com a ANP, a gasolina pode ser encontrada acima de R$ 7 por litro em três estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Acre. Semana passada, o Tocantins também estava nessa lista. O valor da gasolina sobe de acordo com as cotações do preço do petróleo no mercado internacional e do dólar.

O maior preço encontrado no país foi de R$ 7,199 por litro, no Rio Grande do Sul, na última semana (tendo como referência os dias 29 de agosto e quatro de setembro). Em seguida, aparece o Acre (com preço máximo de R$ 7,13). No Rio, o preço médio é de R$ 6,492 por litro - e o preço máximo chega a R$ 7,059. No Rio, são pesquisados 323 postos pela ANP.

De acordo com especialistas, os valores variam entre estados por conta da tributação e dos custos logísticos das distribuidoras para distribuir o combustívl. O ICMS, por exemplo, varia por estado. Na média, segundo a Petrobras, o peso médio nacional é de 27%.

