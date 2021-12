Alta do IPTU não vai passar de 14,1%, afirma Sefaz

Imóveis residenciais em Salvador não terão reajuste maior do que 14,1% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2014. A informação foi dada pelo subsecretário da Fazenda de Salvador, George Tormin, em reunião ontem com representantes da Câmara Setorial de Turismo da Fecomércio.

A lei aprovada na Câmara Municipal prevê reajuste do IPTU em até 35%. Mas, segundo Tormin, nenhum contribuinte terá esse reajuste: "Posso garantir que nenhum imóvel residencial vai ter aumento real de mais de 14,1%. Matematicamente isso é impossível", afirma.

A explicação é a de que há o desconto de 10% automático para os recadastrados, aliados à subtração da inflação (que já seria aplicada). Para quem paga à vista, então, o desconto seria maior.

O diretor da Fecomércio, Arthur Sampaio, chegou a dizer que "o diabo não era tão feio quanto parecia". Para ele, as mudanças na cobrança do IPTU são necessárias. E fez um apelo à prefeitura para que prorrogue o prazo de recadastramento de imóveis.

Já o presidente da Secovi, Kelsor Fernandes, concorda com a necessidade da atualização dos valores. Mas questiona o reajuste "máximo" de 14% para imóveis residenciais: "O aumento é de 35%. Eles estão contando com o desconto de 10% à vista, que sempre existiu. Não é um abatimento no índice de reajuste aplicado. Isso é um argumento que eles usam", opina.

