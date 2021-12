Alta do dólar estimula setor de agronegócio

A alta do dólar deve estimular ainda mais os investimentos em qualidade para o setor de exportação agropecuária da Bahia. As previsões são do economista Gilton Araújo.

O especialista acredita que, mesmo diante da possibilidade do aumento dos preços de produtos importados, como fertilizantes e defensivos agrícolas, o lucro com as exportações deve, por outro lado, compensar eventuais aumentos nos custos com importação, gerando mais investimentos em prol da competitividade.

"O câmbio atual pode ter um lado negativo para o setor produtivo, sobretudo de quem importa insumos, mas também força novas posturas empresariais devido às vantagens para exportação". Ele lembra que, como os grandes países tradicionalmente compradores, como Rússia e China, estão passando por uma fase de restrição de crescimento, estes estariam exigindo mais composição entre preço e qualidade nas importações.

No caso da China, a desaceleração do crescimento é vista como um fenômeno natural depois do boom das últimas décadas. Já a Rússia, grande exportador de petróleo, enfrenta mesmo dificuldades por conta da queda generalizada do preço do produto no mercado internacional.

O economista lamenta que os polos avícolas baianos de Feira de Santana, Vitória da Conquista e do oeste não tenham se profissionalizado suficientemente para agora atender a demanda externa, influenciada pela desvalorização do real.

Competitividade

"Como a barreira do preço já se torna vantagem com a desvalorização do real frente ao dólar, os produtores agora precisam centrar esforços na qualidade para ter competitividade, assegurando e ampliando mercados", explica.

No oeste baiano, os grandes produtores de grãos para exportação já costumam se precaver de eventuais flutuações do dólar. "Geralmente, são feitos contratos de câmbio futuro, com travas para o valor do dólar de um determinado contrato, que são baseadas no comportamento do mercado, o que garante, portanto, uma margem de lucro compensatória nas exportações, já considerando a alta dos insumos importados", explica Ernani Sabai, diretor de pesquisas e projetos da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).



Ele ressalta que, por conta dos contratos de câmbio tanto para as vendas externas, quanto para a compra de insumos, os produtores conseguem se proteger da alta do dólar, aproveitando para vender mais e até ampliar mercado, "já que a desvalorização do real amplia a procura internacional por produtos sazonais", frisa.

Segundo Sabai, a maior preocupação gerada pela flutuação do câmbio, no caso dos grandes produtores, passa a ser justamente com a possibilidade de restrição de investimentos em novas tecnologias, "já que as máquinas modernas são geralmente importadas".

De acordo com dados da Aiba, a maior parte dos grãos produzidos no oeste baiano (soja, milho, etc) é exportada para a Ásia e Europa, sendo que 40% da soja é vendida para a China. Confiante na qualidade do produto local, os produtores esperam pela ampliação do mercado.

