Alibaba diz que subscritoras exerceram opção de compra

O grupo chinês Alibaba anunciou que as subscritoras de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) exerceram a opção de comprar o montante adicional de 48.015.900 em Ações Depositárias Americanas (ADS, na sigla em inglês) que pertenciam ao Alibaba e a alguns dos acionistas.

Cada ADS representa uma ação ordinária do grupo e foi vendida ao público a US$ 68,00. O Alibaba e os acionistas vendedores arrecadaram um total de aproximadamente US$ 25,03 bilhões com o IPO, depois que as subscritoras exerceram sua opção de comprar ADSs adicionais. Às 12h40 (de Brasília), as ações do Alibaba caiam 4,25% para US$ 89,90.

