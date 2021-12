Alexandre Bacelar: 'A crise é parte de um ciclo natural'

Celular tocando, sistema de rádio e mensagens que chegam a todo instante, além de interrupções naturais da equipe em busca de orientações decisivas, diante das providências finais na realização de um grande evento. Foi difícil para o empresário baiano Alexandre Bacelar, 38 anos, encontrar um tempinho livre para falar sobre sua história de empreendedorismo à frente da Ápice Bahia, uma das maiores referências do estado nesse segmento. "Em cenário de crise econômica, a gente precisa trabalhar dez vezes mais para performar", diz. Bacelar começou a carreira com apenas 16 anos. Muito trabalho e atenção às novas oportunidades são as recomendações para enfrentar os momentos difíceis, considerados por ele apenas como etapas naturais do ciclo de desenvolvimento do país e, consequentemente, de qualquer negócio.

A história da Ápice Bahia confunde-se com a história da sua carreira. O que o levou a despertar o interesse pelo ramo de eventos?

Eu comecei a trabalhar, aos 16 anos, na área de Carnaval, ainda como comissário do bloco Cheiro de Amor e, depois, acabei me tornando diretor do bloco, com o meu queridíssimo Windson Silva e o saudoso Elmar Rocha, que foram meus grandes professores. Depois, em 2001, fundei a Ápice Bahia, que no início era mais direcionada para o ramo do agronegócio, realizando feiras agropecuárias e leilões. Como eu sempre acho que, em qualquer segmento, a gente precisa estar sempre inovando, acabei também estudando o mercado e fincando nosso espaço na área de eventos esportivos e de alto luxo. Hoje, mais de 200 empresas parceiras já contam com nosso trabalho, além de realizarmos três eventos próprios que já se consolidaram no calendário nacional (Circuito Summer Day, Brasil Summer Golf e Inter Business Tennis).

Por não ser considerado um ramo prioritário para o cliente em época de crises, como tem sido o efeito da retração atual da economia neste setor?

Eu não acredito em crise. Acho que, mesmo nas épocas consideradas mais difíceis, é preciso aproveitar as oportunidades para ter sempre resultados positivos. É claro que, em um cenário de restrição econômica, a gente precisa trabalhar dez vezes mais para performar, mas tem que continuar lutando, não pode jogar a toalha. Então, nosso lema é não se acomodar, nem se limitar e, sim, buscar sempre novos negócios para estar sempre à frente.

Bem conforme a máxima de que "é na crise que surgem oportunidades"...

Na verdade, eu acredito que as dificuldades vão existir sempre, assim como crises, pois tudo na vida, historicamente, é feito de ciclos: ninguém está em cima sempre, nem está embaixo a vida toda. A gente tem de estar sempre preparado, lutando com humildade.

E no caso específico desse segmento de eventos, o que é preciso, em termos de políticas governamentais, para que este ramo torne-se ainda mais dinâmico?

Graças a Deus, é um setor que tem tido sempre um apoio maravilhoso do governo do estado, por exemplo. Independentemente dos gestores que vão se sucedendo nos cargos, o que temos visto é o que estado sempre acredita e fomenta as iniciativas. Para se ter uma ideia, nosso evento do Brasil Summer Golf é um dos que mais divulgam o estado da Bahia, e o governo apoia porque sabe dessa importância. A gente fomenta o turismo, com mídia nacional nas principais revistas semanais e mensais, além de todos os aeroportos do Brasil, sobretudo nos mais movimentados. A empresa divulga o evento e, consequentemente, o estado, contando com um grande apoio da Secretaria de Turismo e da Bahiatursa.

Mas, fora essa questão do apoio institucional, que tipo de políticas públicas ainda são necessárias para desenvolver mais este segmento na Bahia?

A Bahia ainda tem, sim, muito o que melhorar, mesmo diante dos esforços atuais que temos vistos, tanto pelos empresários do setor, quanto pelos governos, em suas três esferas. Temos, sim, uma gestão governamental muito consciente das nossas dificuldades no setor de turismo e que tem buscado trabalhar com uma agenda positiva. Temos, entretanto, muito ainda o que melhorar, principalmente na parte de instalações e hotelaria, e também divulgação. Mas as ações estão indo no caminho certo.

Mesmo com o nome Ápice Bahia, a atuação da empresa hoje já não se limita mais apenas ao estado. Como se comporta o mercado baiano em comparação a outras praças?

Sim, estamos presentes hoje na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, além de todo o Norte e Nordeste e, também, em Brasília. Claro que São Paulo ainda é o lugar do Brasil das grandes oportunidades, mas todo empresário, de qualquer segmento, tem de estar buscando sempre o melhor. No caso de eventos próprios, a gente sempre trabalha muito o mercado do Sul e Sudeste para divulgar os eventos, mas sempre priorizando a realização dos mesmos na Bahia. Nosso estado é um produto naturalmente de sucesso nessa área, e as empresas que patrocinam sabem disso e sempre têm muito interesse, pois têm a certeza do retorno. Deus abençoou a gente, com nosso clima e nossa geografia. Então, os congressos aqui realizados, por exemplo, sempre tem esse atrativo natural, pois as pessoas vêm trabalhar e ainda aproveitam as horas vagas para desfrutar dos encantos do nosso estado que é belíssimo.

No ramo de eventos esportivos, temos perdido muitas oportunidades, segundo a seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav). A não realização da Stock Car em Salvador este ano é um dos exemplos apontados pela entidade, mas tanto o governo estadual quanto o municipal alegaram que não havia retorno que compensasse os investimentos públicos necessários... Qual a sua posição quanto a esse impasse?

Nenhuma nação, nenhum estado, nenhum município vai para a frente sem educação, que é a base de qualquer sociedade. Ao meu ver, o esporte é também uma forma de fomentar a educação, dando aos jovens uma oportunidade de desenvolvimento. Creio que governo e estado têm de estimular o evento, também considerando o aspecto socioeducacional que ele representa, como estímulo para os jovens. E isso vale para todas as formas de esporte: vôlei, basquete, hipismo, golfe, que também ainda representam oportunidades de fomento para o estado. Por isso, creio que são eventos que não podem ser "perdidos". Aqui na Bahia, antes mesmo da Stock Car, já havíamos perdido o Open de Tênis, por exemplo. Acho que, nesse caso, os governos têm a obrigação de fomentar mesmo essa área porque, além do aspecto social, gera negócios diretos e indiretos intangíveis.

E quanto à alegação de que, no caso da Stock Car, não traz retorno diante dos investimentos públicos necessários?

Mas se não vai se investir nesses esportes, vai se investir em quê? O que é que tem de novidade, em termos de esporte hoje? A Stock Car está já no calendário nacional do automobilismo. Quanto gera na mídia? A Bahia não pode mais ser associada somente ao Carnaval quando se trata de eventos. O estado é um dos maiores e tem muito o que trabalhar, com 417 municípios e inúmeros atrativos. A gente tem a Baía de Todos-os-Santos com enorme potencial para o turismo náutico, e o que é que tem sido feito? A nossa baía tem condições de atrair eventos internacionais. A Olimpíada está aí e a gente tem condições de trazer para a Bahia as competições náuticas considerando que temos uma baía linda e despoluída, em comparação com a de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O senhor fala em apostar em novidades nessa área de esportes e eventos em geral. Tem algum vetor de expansão que a sua empresa, particularmente, já esteja investindo?

O caminho de crescimento hoje para as empresas desse ramo é o de eventos corporativos. A gente faz eventos que tem atraído muitos patrocinadores nessa área. Hoje, com todos temendo a tal crise, a empresa de eventos têm de atuar mais diretamente com ações que não só tragam retornos de visibilidade e marketing para os patrocinadores, mas também resultados efetivos, com interação com o consumidor . No caso do Brasil Summer Golf, por exemplo, temos a participação de montadoras que renovaram contratos sucessivamente nas sete edições do evento, com sucessos de contratos fechados, porque trabalhamos com o público direto de interesse do patrocinador. Isso tudo tem de ser pensado para fazer com que qualquer evento, seja na área esportiva ou não, dê resultados tanto para os promotores, quanto para os patrocinadores, quanto para os governos.

Mesmo realizando eventos nacionais e atuando em vários estados, a Ápice Bahia tem sempre esse foco na promoção do estado, sobretudo no caso de eventos voltados para o público de alto luxo. A afirmação dessa "baianidade" da empresa é um traço particular da sua gestão?

Com certeza. Sou baiano e empreendedor desde os 16 anos e sempre achei que a Bahia tem um potencial de oportunidades imenso. Lógico que os governantes têm de estar sempre fomentando, mas nós todos que amamos nosso estado também. Fico muito triste quando deixamos de ser referência para talentos que se transferem para outros mercados por falta de oportunidades. Por isso, acho que todo baiano, sempre que puder, deve fazer sua parte para o desenvolvimento da nossa terra, que é incrível.

