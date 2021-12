Air France-KLM inicia vendas de voos do Norte e Nordeste para a Europa

A Air France-KLM e a Gol Linhas Aéreas realizaram um evento em Salvador para apresentar a concretização do hub na cidade de Fortaleza. A partir de maio, cinco voos semanais partiram de Fortaleza para Europa, com duração de pouco mais de nove horas. As operações serão executadas pela nova companhia aérea de baixo custo Joon e pela KLM. De acordo com Jean-Marc Pouchol, diretor geral Air-France-KLM para América do Sul, Ceará foi escolhido por conta da localização geográfica em relação à Europa.

O hub é um ponto de distribuição de voos que funciona como local de conexão para que companhias aéreas transfiram seus passageiros até seus destinos finais. Atualmente, para viajar até Paris ou Amsterdã o cliente precisa passar por São Paulo ou Rio de Janeiro. A viagem dura cerca de 15 horas e 50 minutos. Saindo de Salvador para pegar as novas opções de voos em Fortaleza para a Europa, o voo até Paris e Amsterdã tem duração estimada de 11 horas a 13 horas.

Com a parceira da Gol, os voos de Belém, Manaus, Natal e Salvador, serão conexões em Fortaleza, para Paris e Amsterdã e permitirá que passageiros em Manaus ou Belém, ou mesmo no próprio Nordeste, não precisem viajar milhares de quilômetros até São Paulo ou Rio de Janeiro para se conectarem aos voos da companhia aérea europeia para a Europa.

Jean-Marc realçou que a empresa acredita ser o momento ideal para o hub Fortaleza. “ Estamos vendo a recuperação da demanda no mercado brasileiro e um desenvolvimento favorável da economia. Assim, vamos ainda ampliar as operações para além de São Paulo e no Rio de Janeiro”, revela. Atualmente, a Air France-KLM possui duas operações diretas entre Paris e o Brasil. Uma em São Paulo (Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos) e outra Rio de Janeiro (Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão).

