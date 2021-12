Air Europa lança campanha para agentes de turismo do estado

A companhia aérea espanhola Air Europa lança na noite desta sexta-feira, 3, em Salvador, uma campanha especial de vendas para os agentes de turismo da Bahia. A iniciativa, que promete movimentar agências agradando aos turistas que estão encontrando dificuldades para viajar diante do câmbio desfavorável, será apresentada pelo diretor-geral da Air Europa para o Brasil e América Latina, Enrique Martín-Ambrosio.

"É uma promoção diferenciada, espetacular para os agentes e com preço magnífico para os clientes que voarem pela Air Europa", assegura Martín-Ambrosio, sem adiantar maiores detalhes. Com sede na cidade de Palma de Mallorca, a Air Europa é a divisão aérea do grupo Globália.

No mês passado, em Mallorca, a companhia apresentou um avião plotado com imagens de Salvador, em evento que contou com a presença do secretário de Turismo de Salvador, Érico Mendonça, que também está sendo aguardando para o coquetel desta sexta no Forte Santa Maria, no Porto da Barra.

"A parceria com a Air Europa prevê também lançamento de revista de bordo sobre a capital baiana e exibição de um vídeo do Carnaval nas 780 lojas do mesmo grupo da companhia", revelou o secretário ao A TARDE à época.

No caso da aeronave, as imagens da capital baiana devem permanecer por seis meses, divulgando a cidade nos destinos atendidos pela companhia.

adblock ativo