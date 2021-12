Aiba lança a 12ª edição da Bahia Farm Show

Produtores rurais e revendedores de máquinas e implementos participaram nesta quinta-feira, 17, do lançamento da 12ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador. Realizado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) com apoio de diversas instituições e entidades, o evento acontece entre os dias 24 e 28 de maio.

Embora a safra 2015-2016 esteja sofrendo os reflexos da estiagem, com uma quebra de produção estimada em mais de 30% para culturas como soja e milho, a expectativa é que o evento se mantenha como uma vitrine com o que há de mais moderno na agropecuária e proporcione um espaço de debates sobre os gargalos da atividade na região.

Ano passado

Na edição do ano passado a feira alcançou a marca inédita de R$ 1,033 bilhão em negócios, não só de máquinas e demais implementos agrícolas, mas também em insumos e outros artigos utilizados na cadeia produtiva regional do agronegócio. O evento é considerado a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste.

adblock ativo