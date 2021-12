Agroindústria de R$ 4 milhões é inaugurada em Uauá

Contrariando a teoria de que a escassez de chuva impossibilita o desenvolvimento econômico e social no sertão, uma alternativa acaba de brotar no município de Uauá, no nordeste baiano, com a inauguração, nesta quinta-feira, 21, de uma agroindústria de beneficiamento de frutas. Administrada pela Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), a unidade foi viabilizada pelo governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

Os recursos da ordem de R$ 4 milhões que viabilizaram o projeto são resultado de financiamento estadual junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O governador Rui Costa, o titular da SDR, Jerônimo Rodrigues, e o presidente do Fida, o nigeriano Kanayo Nwanze, participaram da solenidade. Na ocasião, Rui ressaltou que a Bahia é o estado com o maior número de famílias que vivem da agricultura familiar (700 mil) e que o apoio à mecanização, à assistência técnica e ao beneficiamento da produção está entre as prioridades do governo do estado.

