Agricultura familiar ganha destaque

Setenta itens produzidos por 22 cooperativas de agricultores familiares da Bahia estão sendo vendidos na loja da Cesta do Povo montada na 26ª Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece até domingo, 8, no Parque de Exposições de Salvador. A ideia do espaço, que pela primeira vez está na feira, é dar visibilidade ao acordo firmado em setembro entre a Ebal, administradora da Cesta do Povo, e agricultores familiares, estimulando novas adesões entre as 140 cooperativas que participam do evento.



Segundo o superintendente de Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), Wilson Dias, a expectativa é que, até domingo, o número de conveniadas chegue a 80, ampliando a quantidade de itens para 240.



Atualmente, cerca de três mil agricultores familiares se beneficiam do acordo com a Cesta do Povo, mas se a meta for atingida, serão 10 mil.



Convênios como esse estimulam o associativismo entre os agricultores familiares, o que ainda é incipiente, afirma o secretário estadual de Agricultura, Eduardo Salles. Essa forma de organização traz ganhos aos produtores, já que elimina a figura do atravessador, aquele que conduz a comercialização da produção. Wilson Dias estima que esse tipo de venda incremente em 30% o valor da produção da agricultura familiar.



Os produtos da agricultura familiar são mais caros que os similares industrializados, tendo como apelo comercial a qualidade e o impacto social. Para reduzir essa diferença e torná-los mais competitivos, a Ebal reduziu a própria margem sobre as vendas, utilizada para cobrir as despesas operacionais, de 19,7% para 10%.

