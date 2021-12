Aggreko fornecerá energia para os estádios da Copa

A partir de 12 de junho, início da Copa do Mundo no Brasil, a equipe da Aggreko - empresa holandesa líder mundial no fornecimento de energia temporária - estará por trás de toda a transmissão dos jogos para uma audiência de mais de quatro bilhões de pessoas de 204 países.



Com um contrato de US$ 20 milhões com a Fifa, será a responsável pela energia necessária para os equipamentos utilizados nos complexos de transmissão local dos estádios das 12 cidades-sede, além do Centro de Transmissão Internacional (IBC), no Rio.



Ao todo, cem profissionais da empresa estarão envolvidos na operação, que vai fornecer 50 MW durante o evento. Essa quantidade de energia é capaz de abastecer 50 mil residências. Para a Arena Fonte Nova, vão ser fornecidos 2 MW durante as cinco partidas que o estádio receberá.



O diretor-geral da empresa no Brasil, Pablo Varela, diz que a arena baiana foi uma das mais fáceis de operar. "A vantagem é que já estava pronta desde a Copa das Confederações", disse.



A operação é padrão nos estádios e conta com uma rede de equipamentos que protege a transmissão de imprevistos. Com nove olimpíadas, de inverno e de verão; cinco copas do mundo; e três super bowls no currículo - incluindo a final de 2013, quando faltou luz por 34 minutos no estádio, enquanto a energia para a transmissão era fornecida - , a companhia é ciente do impacto negativo que qualquer segundo de interrupção pode causar.



Na Fonte Nova, os testes foram feitos na semana passada. "Por nós, a Copa pode começar amanhã", garante Varela. O diretor da empresa no Brasil acredita que um dos fatores que pesaram na decisão da Fifa pela empresa foi a expertise local. A Aggreko atua há 11 anos no país.

