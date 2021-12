Agerba diz que TWB deve R$ 9 milhões ao Estado

O diretor-executivo da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba), Eduardo Pessoa, afirmou na quarta-feira, 12, que não passa de "história da corochinha" a informação do presidente da TWB, Reinaldo Pinto dos Santos, de que o governo baiano terá que pagar quase R$ 200 milhões à empresa caso o contrato de concessão do sistema ferryboat seja rompido. "Ele (Pinto dos Santos) deveria simplesmente respeitar o Estado", afirmou Pessoa em entrevista exclusiva a A TARDE. O diretor-executivo da Agerba salientou ainda que a mudança da Taxa Interna de Retorno (TIR) alvo de queixas da TWB não é ilegal. "Hoje em dia você busca capital no mercado com uma condição bem diferente de antes. Hoje o juro é de um dígito", enfatizou Pessoa, apontando uma outra divergência entre o governo do Estado e a concessionária que opera a travessia marítima Salvador-Ilha de Itaparica: "Eles apresentam uma demanda 20% menor que a que nós acreditamos existir efetivamente". Eduardo Pessoa disse também que a TWB presta um "mal serviço" há pelo menos seis anos.

Na Assembleia, chamou a atenção o senhor ter dado a conversa com a TWB por encerrada. Por que a decisão?

O que está definido em contrato é que no quinto ano a Agerba deveria realizar o estudo do reequilíbrio econômico do contrato. Contratou-se uma empresa que fez uma auditoria. Ao mesmo tempo este contrato foi auditado pela Auditoria Geral do Estado. As duas entidades chegaram a conclusões iguais: faltaram investimentos previstos para a TWB.

Como assim?

A empresa fez um aporte de cinco barcas, passando essas barcas para o nome da SPE, mas esses equipamentos nunca serviam à concessão.

A TWB pegou as barcas e usou para outro fim?

Não. A TWB Marítima S.A., que abriu a SPE TWB Bahia, fez uma escritura pública e passou essas barcas para o nome da TWB Bahia, que é quem realiza o serviço. Para completar este capital inicial, que era de R$ 26 milhões, ele completou com R$ 24 mil em moeda corrente. Ou seja, a TWB Bahia S.A. só teve o aporte em moeda corrente de R$ 24 mil, quando ra previsto R$ 26 milhões.

Onde estão as barcas?

Esses barcos estão no Guarujá (SP), prestando serviço à empresa deles lá.

Por que só agora essa atuação da Agerba?

O contrato deveria ter sido analisado no quinto ano. Era previsto por cláusula contratual. Então neste quinto ano, quando nós começamos a fazer no ano passado, chegou-se a esta conclusão.

Não seria mais saudável aos interesses do Estado que o cumprimento do contrato fosse verificado regularmente?

A Agerba vinha acompanhando. Se não vinha acompanhando a contento, tenha certeza de que a partir do dia 16 de fevereiro passou a fazer. Nós tivemos algumas falhas.

Quais?

Falhas de acompanhamento. Mas as falhas de acompanhamento só beneficiaram à TWB, que deveria ser multada e não foi.

Qual é a possibilidade de o Estado e a TWB chegarem a um acordo para a continuidade da concessão?

Tudo depende da PGE. Se o procurador disser que ela pode continuar, é uma decisão dele. E do governador (Jaques Wagner), que acatará ou não.

A mudança na Taxa Interna de Retorno (TIR) é legal?

A mudança é muito fácil de se explicar. Quando eles assumiram, a realidade do Brasil era uma. Hoje é outra. Nós temos contratos firmados com rodovias pedagiadas onde a taxa de retorno é de 7,5%. Eles querem continuar levando dinheiro de forma não correta, mantendo uma taxa de retorno de 18%.

Mas é normal modificar este tipo de cláusula?

É perfeitamente normal.

O senhor tem algum exemplo de contrato com a taxa de retorno modificada?

Quantos você quiser. Aqui na Bahia ainda não, mas em São Paulo já é uma prática. Nas revisões de rodovias pedagiadas foram reduzidas taxas de retorno e tudo o mais.

Em que concessão?

Em São Paulo não sei, mas no Rio de Janeiro houve também. Todo mundo faz. Hoje em dia você busca o capital no mercado com uma condição bem diferente de antes, há seis anos atrás, quando você tinha um risco terrível de capital e uma incerteza imensa no Brasil. Hoje o juros é de um dígito.

O que vocês querem fazer não é quebra de contrato?

De forma alguma.

O acordo entre o secretário Otto e a TWB para a Operação Verão existiu?

Doutor Otto é uma pessoa extremamente ética. Em um determinado tempo, o senhor Reinaldo Pinto, quando não encontrou na Agerba um caminho para impor a vontade dele, passou a procurar o doutor Otto Alencar. Só que o doutor Otto Alencar nunca recebeu o senhor Reinaldo Pinto se não fosse em minha presença.

Então o senhor pode afirmar o que houve?

Digo que não houve. Dissemos a ele que iríamos acelerar a nossa consultoria e que tudo o que fosse estabelecido como desequilíbrio do contrato e fosse favorável a eles seria concedido. Inclusive, ele nos disse numa dessas reuniões que poderia sair numa boa para resolver o problema. Disse o mesmo ao governador do Estado.

Ele também nos disse que iria numa boa, mas cobra aproximadamente R$ 196 milhões por conta do desequilíbrio do contrato. Esse valor bate com as contas de vocês?

Ele nos deve taxa de fiscalização, indenização por uma balsa que afundou. Deve muito dinheiro.

Quanto?

Perto de R$ 9 milhões, se contar a taxa barqueira. Tem multas, taxas de receitas acessórias. E agora ainda temos que apurar mais multas aí. Os barcos estão financiados e o Estado vai reassumir o financiamento. Eu faço questão de que conste que esses R$ 196 milhões é história da carochinha. Ele deveria simplesmente respeitar o Estado.

Com a saída deles, o que vai acontecer com o sistema?

Nós já fomos a campo, fizemos coletas de preço e estamos esperando finalização de algumas propostas. Vamos olhar as que melhor atendem, com empresas operadoras de sistema. Não será uma aventureira. Vamos contratar por seis meses em caráter emergencial e estudar uma nova modelagem.

Nestes seis meses, o investimento será do Estado?

O Estado terá que fazer algum investimento para a melhoria dos ferries e para que não haja colapso.

Qual é o volume?

Nós estamos fazendo uma análise desta questão. Sabemos quanto efetivamente arrecada.

Essa é uma das divergências entre vocês, não é?

Eles apresentam uma demanda 20% menor que a que nós acreditamos existir efetivamente.

Em relação ao custo, o senhor ainda não tem um número fechado?

Não, mas terá custo, não há dúvida.



adblock ativo