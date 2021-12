Agências lançam campanha para movimentar mercado publicitário baiano

Depois de ter deixado de movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão na economia, somente nos últimos quatro anos, o setor de comunicação e publicidade da Bahia decidiu agora usar suas próprias armas para voltar a crescer: na próxima sexta-feira, peças publicitárias estarão estampadas nos principais veículos do estado, valorizando o papel da propaganda profissional de alta qualidade para alavancar os negócios, mesmo em meio à crise.

“Vamos mostrar que a comunicação é uma forte aliada para a saída da crise”, afirmou, na manhã desta terça-feira, 25, o presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP), João Gomes. Em evento na sede da Casa do Comércio, em Salvador, ele apresentou a campanha, e também a nova marca da entidade, para os profissionais do setor e principais líderes empresariais baianos.

Pesquisa

A decisão de valorizar o papel da atuação do profissional de comunicação foi tomada pela ABMP com base em pesquisa de mercado contratada pela entidade que apontou que os serviços de comunicação e congêneres, que movimentavam R$ 3,5 bilhões, em 2011, perdeu representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) do estado, saindo de 2,8% para 2,1%, em 2015. “É um setor que, na verdade, sofre os reflexos da retração da atividade, sobretudo, em setores que eram tradicionais em anúncios”, explicou João Gomes.

No mesmo período, como revelou a pesquisa, o segmento de informática, eletrônicos e óticos, que se configura entre os maiores anunciantes, registrou queda de 54% da atividade. No varejo de calçados e vestuário, a retração, no mesmo período, foi de 14%, com reflexo imediato na produção e veiculação de anúncios, muitas vezes os primeiros a serem cortados pelas empresas obrigadas a enxugar custos.

“É um erro deixar de anunciar, sobretudo em pleno mercado baiano, que é reconhecido nacionalmente pela qualidade de sua produção publicitária”, frisou Gomes. Ele destacou também que, “muitas vezes, por desinformação, alguns anunciantes locais optam por trabalhar com agências de São Paulo, adotando campanhas de linguagem nacional que nem sempre causam efeitos no mercado regional", como frisou.

“Para se ter uma ideia, atualmente 51% dos anúncios veiculados na Bahia, principalmente em veículos como a TV, são de agências de outros estados, percentual que aumenta para 54% quando consideradas as dez maiores agências”, revelou o publicitário Nelson Cadena, presidente da ABC+ Comunicação e Estratégica. Durante seis meses, a companhia, contratada pela ABMP, pesquisou o mercado junto às 243 maiores empresas de comunicação da Bahia, num universo de 1.289 empresas do setor no estado, conforme também foi apurado pela pesquisa.

Veja mais informações sobre o evento na edição desta quarta-feira (26) do jornal A TARDE.

adblock ativo