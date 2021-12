Agências da Caixa têm movimento tranquilo nesta segunda

Após a alta procura inicial, o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal está mais tranquilo nesta segunda-feira, 13, em Salvador. Enquanto no primeiro dia, na última sexta, 10, as unidades bancárias amanheceram lotadas e com filas. Nesta manhã, os trabalhadores encontram um cenário diferente.

Até as agências localizadas no Centro de Salvador não apresentam movimento intenso nesta manhã. É o caso da unidade das Mercês.

Elival Cruz, de 61 anos, esperava encontrar fila na agência das Mercês, no Centro de Salvador, mas acabou se surpreendendo ao ter que esperar o atendimento de cerca de 45 pessoas na sua frente, o que ele considerou normal.

Ele soube do pagamento das contas inativas pela mídia e veio arriscar. "Vim ver se tem alguma coisa para mim", explicou.

A agência de Brotas também teve movimento tranquilo nesta manhã.

Atendimento

As agências da Caixa continuam abrindo duas horas mais cedo para atender os trabalhadores com contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O horário diferenciado continua nesta terça, 14.

O benefício está disponível para 4,8 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. No primeiro dia de atendimento, na sexta, 1,4 milhões pessoas sacaram R$ R$ 1,8 bilhão, seja em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas. Outros R$ 2 bilhões foram depositados automaticamente nas contas de quem é cliente do banco.

Neste sábado (11), a Caixa abriu 1.841 agências em todo o Brasil, das 9h às 15h, para atender somente questões relacionadas às contas inativas do FGTS.

Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Desde sexta-feira, têm acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro.

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, será liberado o dinheiro dos nascidos em março, abril e maio a partir de 10 de abril. Em 12 de maio, é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a partir de julho será liberado o dinheiro dos nascidos em dezembro.

No total, há 49,6 milhões de contas inativas aptas a ter os valores liberados. A expectativa do governo é que, ao resgatar o dinheiro parado, os trabalhadores injetem mais de R$ 30 bilhões na economia.

