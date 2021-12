Agências da Caixa reabrem uma hora mais cedo após greve

Os funcionários da Caixa Econômica Federal na Bahia retornam ao trabalho nesta segunda-feira, 10, após mais de 30 dias de greve. Os trabalhadores decidiram abrir as agências da Caixa uma hora mais cedo hoje e terça para agilizar o atendimento represado no período de paralisação.

A reabertura do banco atraiu dezenas de clientes nesta manhã para a frente da agência da avenida Sete de Setembro, no Centro de Salvador, antes mesmo do início do expediente às 9h. A Caixa oferece serviços essenciais, como liberação de FGTS, pagamento do PIS, aditamento do Fies e financiamento habitacional.

A greve acabou após a categoria aceitar acordo de reajuste salarial de 8%, abono de R$ 3,5 mil em 2016 que será pago até 10 dias após assinatura da Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), aumento do vale-alimentação de 15% e de 10% para o vale-refeição e no auxílio creche.

