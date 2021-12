Agências da Caixa abrem neste sábado para saques do FGTS

A terceira fase do saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para nascidos em junho, julho e agosto começou nesta sexta-feira, 12, em agências da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil – são 63 agências na Bahia, sendo 27 em Salvador. No primeiro dia, as agências baianas registraram demanda intensa de pessoas aptas a sacar o dinheiro e não houve tumulto, informou a assessoria de imprensa da Caixa. O prazo para o saque é 31 de julho.

São 7,6 milhões de pessoas em condições de sacar quase R$ 11 bilhões do FGTS inativo em todo o território nacional neste novo lote e 216.579 deste número estão na Bahia. Na primeira e segunda fase do saque, diz a assessoria da Caixa, 350.215 pessoas que residem na Bahia sacaram mais de R$ 389,794 milhões.

O atendimento para as contas inativas, informa a Caixa, continua com fila e seção exclusiva nas agências, que, assim como nesta sexta, abrem duas horas mais cedo também segunda e terça, funcionando das 9 às 16 horas. Neste sábado, 13, as agências de Salvador funcionam em regime de plantão, das 9 às 15 horas, para saques, solucionar dúvidas e providências como emissão da senha do Cartão do Cidadão.

A opção para fugir das filas e horas de espera nas agências é crédito em conta (depositados automaticamente nas contas da Caixa), que, de acordo com a instituição, é a forma que recebem o FGTS inativo cerca de 35% das pessoas do Brasil – são mais de três milhões – aptas a receber este dinheiro. A assessoria da Caixa informou que não tem uma estimativa de quantas pessoas na Bahia optam por esta modalidade.

A Caixa destaca ainda que quem possui o Cartão do Cidadão e tem até R$ 3 mil a receber pode ter acesso aos valores também por meio de lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui em diversos pontos de Salvador e do estado. Para o trabalhador que for resgatar contas com saldos superiores a R$ 3 mil, a recomendação da Caixa é que compareça ao banco portando documento de identificação, carteira de trabalho ou alguma comprovação de rescisão do contrato.

O saque pode ser feito por pessoas que tiveram contrato de trabalho encerrado até 31 de dezembro de 2015. Mais informações pelo site caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas ou pelo o canal de atendimento na Bahia 726-2017.

