Agências bancárias reabrem nesta quarta ao meio-dia

As agências bancárias abrem nesta quarta-feira, 5, ao meio-dia, após ficarem fechadas durante o Carnaval. Para quem tem contas de água, luz, telefone, gás, internet, financiamentos, impostos e títulos de cobrança em geral, que estão dentro do prazo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes bancários a fazerem o pagamento pela internet, pelo caixa eletrônico, pela rede 24 horas, pelo aplicativo do banco no celular, pelo correspondente ou telefone do banco.



No caso de contas de luz, água, telefone e gás vencidas, a orientação é fazer o pagamento normalmente nos canais alternativos do banco. "As próprias concessionárias de serviço público costumam inserir os juros e as multas na conta do mês seguinte", lembra a Febraban.



No caso de boletos de cobrança vencidos, é possível solicitar nova via no site dos bancos, mesmo para pessoas que não sejam correntista, de acordo com a Febraban. "Acesse o serviço de atualização de boleto na página inicial do banco emissor do título de cobrança. Em seguida, insira a numeração do código de barras do boleto, o site irá gerar um novo boleto para pagamento", orienta a federação.



No caso de títulos de cobrança (condomínio, escola, academia, financiamentos), é preciso requerer um novo boleto com valores atualizados ou fazer o pagamento pelo Débito Direto Autorizado (DDA), serviço de apresentação eletrônica de boletos bancários, que permite ao cliente pagar boletos eletronicamente. Para usar esse serviço, o cliente bancário precisa se cadastrar como sacado eletrônico na instituição financeira na qual tem conta. O DDA também permite o pagamento de boletos vencidos - a própria ferramenta contabiliza as multas e juros, podendo, desta forma, ser paga pelos canais eletrônicos do banco.

