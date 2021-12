Aeroporto de Salvador terá R$ 2,8 bi em investimentos

O aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, terá investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões. É o que estima o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) entregue pela Secretaria de Aviação da Presidência da República ao Tribunal de Contas da União (TCU) na última quinta-feira, 17.

O aeródromo está entre os quatro terminais escolhidos pelo governo para ser concedidos à inciativa privada no ano que vem. Os demais são o Salgado Filho, em Porto Alegre; o Hercílio Luz, em Florianópolis; e o Pinto Martins, em Fortaleza. A secretaria também entregou o EVTEA de cada um deles.

Os investimentos previstos valem para todo o período de vigência da concessão do aeroporto de Salvador, que será de 30 anos, a partir da assinatura do contrato. A Infraero não terá participação acionária nessa nova rodada de concessões.

As principais obras previstas são a construção de uma nova pista de pouso e decolagem, ampliação do pátio de aeronaves, ampliação do terminal de passageiros, um novo estacionamento para veículos e um terminal de cargas.

Passageiros

Atualmente, o aeroporto de Salvador movimenta 9,2 milhões de passageiros por ano. Com os investimentos que a futura concessionária deve aplicar, a estimativa de movimentação anual do aeroporto é de 35 milhões de passageiros ao final da concessão, em 2046.

Com a entrega dos estudos ao TCU, a secretaria cumpre mais uma etapa no processo de concessão. Agora, o tribunal analisará os estudos, que, após aprovação, serão encaminhados à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que elaborará o edital de concessão e minuta de contrato.

O ministro da Aviação, Guilherme Ramalho, acredita que o leilão será realizado no primeiro semestre de 2016. "Estamos mantendo o cronograma absolutamente em dia. Entregamos os estudos ao TCU, conforme tínhamos programado no início do processo, em junho deste ano. Mais uma etapa foi cumprida e isso reforça nossa convicção de realizar o leilão entre maio e junho do próximo ano", calcula.

