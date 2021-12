Aeroporto de Salvador fica em 32º lugar entre 50 melhores do mundo

O Brasil foi o país a ter o maior número de aeroportos na lista dos melhores do mundo do ranking internacional Air Help Score 2019, divulgado nesta quarta-feira, 8 . No total, doze aeroportos brasileiros aparecem no ranking entre os 50 melhores do mundo, como o Aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba (PR), que ficou em 4º lugar, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na 10ª posição, e o Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, que ficou em 32º lugar.

De acordo com o ranking, o melhor do mundo é o Aeroporto Internacional Hamad, no Catar, seguido pelo Aeroporto Internacional Tóquio Haneda, no Japão, e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.

Lançado em 2015, o AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos. O ranking é produzido pela Air Help, organização especializada em direitos de passageiros aéreos no mundo, já tendo ajudado mais de 10 milhões de clientes lesados por empresas aéreas a solicitarem reembolso por meio do seu site.

Participação

A análise levou em conta informações de voos da base de dados da AirHelp e centenas de pesquisas com passageiros. No total, cerca de 40 mil usuários contribuíram com a apuração, que teve participação de cerca de 2,5 mil brasileiros.

Nesta edição, o ranking avaliou os 132 aeroportos mais conhecidos e mais utilizados do mundo. Para a avaliação, o critério de maior peso foi a performance em pontualidade, responsável por 60% dos pontos. Outros parâmetros analisados foram qualidade do serviço (20% dos pontos) e qualidade do varejo - alimentação e lojas (20% dos pontos).

"O Brasil foi o país que mais teve aeroportos entre os Top 10 do mundo e também entre os 50 melhores, com representação nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. A pontualidade é o índice em que os aeroportos brasileiros foram mais bem avaliados, sendo que onze dos doze aeroportos tiveram nota acima de oito. Em segundo lugar, vem a qualidade dos serviços e, por último, a qualidade do varejo, que leva em consideração opções de alimentação e lojas", afirma Karin Herbsthofer, especialista em direitos dos passageiros da AirHelp.

Melhores companhias

A companhia aérea mais bem cotada no ranking foi a Qatar Airways, que também foi a vencedora em 2018. A empresa foi avaliada com pontuação 8,23, destacando-se devido à consistência no processamento de reclamações e à alta pontualidade. Com nota 8,07, a American Airlines ficou na segunda posição e a Aeromexico veio como a terceira, com 8,07 de pontuação.

