Aeroporto de Salvador é o líder no Nordeste em número de passageiros

O aeroporto internacional de Salvador segue na liderança entre os terminais aeroportuários da região Nordeste em fevereiro, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com movimentação de 644 mil pessoas, o campo de aviação da capital baiana, somando os meses de janeiro e fevereiro, identificou 1,5 milhão de embarques/desembarques, em seguida vem o aeroporto de Recife, com movimentação de 1,4 milhão, em igual período analisado.

Segundo o secretário estadual de Turismo, José Alves, a posição de destaque se deve à diversidade dos atrativos naturais e culturais, além da política adotada pelo governo na política de incentivos fiscais para a ampliação da malha aérea.

Querosene

Para o secretário, a redução do imposto sobre o combustível de aviação também foi uma das medidas que permitiram a captação de novos voos. “Com a redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação, a expectativa é que o movimento no aeroporto internacional de Salvador seja ainda mais intenso”, disse.

