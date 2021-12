Aeroclube: lojistas querem cobrar indenização

Os lojistas do antigo Aeroclube Plaza Show que têm ações judiciais contra o Consórcio Parques Urbanos pretendem cobrar dos novos sócios do empreendimento os prejuízos causados pelo sucateamento do espaço.

A Prefeitura de Salvador negocia um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual (MPE) para um projeto de requalificação do espaço, com um investimento previsto de R$ 170 milhões na construção de um shopping, vias, passarelas e um parque público.

Existem pelo menos cinco ações judiciais pedindo indenizações por prejuízo contra o consórcio. Os valores cobrados pelas empresas nas ações variam entre R$ 25 mil e R$ 500 mil.

O empresário Paulo Nery, um dos que reclamam na Justiça prejuízos que teriam sido provocados pelo consórcio, diz que jamais foi procurado para uma tentativa de acordo. "Eu vi a notícia da negociação para a retomada do empreendimento e quero saber como ficam os prejudicados pelo sucateamento daquele espaço", diz.

Em 2007 , quando o espaço foi embargado, ele tinha duas lojas. Uma foi demolida e a outra se acabou com o passar do tempo, lembra.

Ex-presidente da Associação de Lojistas do Aeroclube, Rogério Horlle, membro do Fórum A Cidade Também É Nossa, acredita que outros empresários deverão ingressar na Justiça contra o consórcio, caso o empreendimento seja retomado.

"Em primeiro lugar, não acreditamos que o Ministério Público vá endossar esse projeto da Prefeitura, mas se isso acontecer, é bom que os novos investidores saibam que estarão assumindo um passivo jurídico", avisa.

Em nota à imprensa, o Consórcio Parques Urbanos declarou que fez um acordo com os lojistas para interromper o funcionamento do espaço durante o tempo em que o empreendimento estiver em obras. O Consórcio destaca ainda o interesse em ter todos os lojistas no novo espaço.

Reservadamente, um empresário ligado ao empreendimento diz que todos os lojistas interessados em espaços no novo shopping terão condições "bastante favoráveis". Ele destacou ainda o respeito aos que apelarem à Justiça, mas reiterou que as ações não vão impedir a requalificação da área.

O projeto que está sendo analisado pelo Ministério Público prevê a construção de um empreendimento com aproximadamente 18 mil metros quadrados de área bruta locável, a geração de 4 mil postos de trabalho, além de contrapartidas para o bairro da Boca do Rio.

adblock ativo