Aérea de baixo custo JetSmart começa a voar para o Brasil

A JetSmart, companhia aérea ‘ultra low cost’ (startups de baixo custo e menores preços) que já opera no Chile, Argentina e Peru, realiza no próximo dia 24 (terça-feira), às 9h, no Wish Hotel Salvador, o lançamento das primeiras rotas da empresa no mercado brasileiro.

O evento contará com a presença do CEO e fundador da JetSmart, Estuardo Ortiz, do CEO do Salvador Bahia Airport, Julio Ribas, além de autoridades federais, estaduais e municipais.

adblock ativo