Advogado destaca avanços do PDDU

O novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU), recém-aprovado na Câmara de Vereadores, assim como a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos), em pauta na Casa legislativa, tem uma característica amplamente democrática e traz conceitos importantes para a cidade, como o de generosidade urbana, com menos muros, maiores passeios, mais espaços públicos e conforto ambiental. A afirmação é do advogado Bernardo Chezzi, especialista em direito imobiliário e urbanístico.

"O mesmo processo democrático de elaboração do PDDU permitirá que a população discuta projetos pontuais da cidade, como forma de recuperação e requalificação urbana através de estudos técnicos e da vontade de cidade", afirma o especialista, ao destacar a transformação urbana localizada (TUL), novo instrumento urbanístico do PDDU. "A nova legislação coloca Salvador na pauta mais recente de transformação das grandes cidades".

Entre as inovações, diz, está a chamada "outorga verde", que são os incentivos dados pela prefeitura para empreendimentos que adotem tecnologias sustentáveis, como reutilização de água, utilização de fontes renováveis de energia, dentre outros. A outorga onerosa, que é um custo que se paga por construção de edifícios, será até 40% mais barata para esses empreendimentos. Segundo o especialista, Salvador passa a ser a primeira capital a implementar instrumentos urbanos inovadores desta natureza.

