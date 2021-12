Adesivos são tendência na decoração de paredes e móveis

Utilizados para personalizar ambientes, os adesivos decorativos estão muito presentes na ornamentação tanto residencial quanto empresarial. O crescimento desse tipo de intervenção estética se deve à praticidade da instalação dos adesivos e à variedade disponível, como árvores, flores, personagens infantis e adultos, entre outros.

Em casa, podem ser colocados em todos os ambientes, cabendo à criatividade dos moradores a escolha do produto e local que pretende usar, já que caem muito bem na sala, banheiro, home office, cozinha, além de também decorar eletrodomésticos, como geladeira, fogão, assim como vidros de boxe, armários e espelhos.

Para o comércio, a aplicação é a mesma, apenas muda o tema de cada estabelecimento, sendo que em um consultório odontológico, por exemplo, podem ser colados dentes ou aparelhos.

De acordo com a design de interiores e vitrinista Tatiana Raimundi, trata-se de uma forte tendência que surge para facilitar a decoração de ambientes, por ser prático e barato. "É um produto com valor agregado, com custo acessível, fácil e rápido de aplicar e limpar, pois só precisa de pano úmido, e o melhor é que pode ter uma criação personalizada".

Como os adesivos mais pedidos são para enfeitar quartos infantis, a design alerta para os cuidados na escolha das cores, que podem influenciar no humor dos pequenos. "A cor vermelha, por exemplo, pode deixar a criança agitada, prejudicar o sono e até atrapalhar os estudos", avisa Raimundi.

Valor acessível

Devido às vantagens de preço, qualidade e estética desses adesivos que a professora aposentada Marina Almeida Silva, 72, resolveu decorar o quarto do neto Henrique Almeida, 16, com o tema que o rapaz mais gosta: jogo de basquete.

"Ele pratica o esporte e quer seguir carreira, por isso que quando vi uma decoração dessa na TV fui comprar logo para deixar o quarto dele ainda mais bonito", conta a vovó.

O valor de um adesivo pequeno está em torno de R$ 20; para os médios, o custo é cerca de R$ 80; e um grande, R$ 150. Conforme a diretora da loja Arte Final, na Pituba, os valores variam em relação à quantidade de cores, tamanhos e materiais.

Quanto à durabilidade do produto, o diretor da empresa de comunicação visual Jairo Xisto diz que é em torno de 10 anos em ambientes internos, já nos externos, dura cerca de quatro anos por causa da ação do tempo, principalmente do sol.

"Para que os adesivos durem mais tempo, deve-se evitar o uso de álcool ou produtos abrasivos e não lavar", aconselha Xisto.

