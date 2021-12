Adesão ao programa Nota Salvador ainda é baixa

Mesmo com sorteio de cheques até R$ 20 mil para quem apenas passar a exigir a nota fiscal, quando pagar por serviços tomados na cidade, o número de cidadãos cadastrados no programa Nota Salvador, da prefeitura, ainda é frustrante. São cerca de 300 mil inscritos para uma população em idade ativa de, aproximadamente, 2,5 milhões de pessoas.

O próprio secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, admitiu nesta sexta-feira, 3, durante solenidade de pagamento dos cheques para os vencedores do último sorteio do programa, que “o número (de inscritos) poderia ser muito mais, sendo que muitos (contribuintes) até já cadastrados no programa não fazem uso dos créditos obtidos”.

Souto ainda enfatizou que a prefeitura tem, inclusive, pago, em dia, os cheques dos sorteios, bem como os valores que podem ser creditados para compensação no pagamento do IPTU, compra de créditos para o celular ou para o SalvadorCard ou até mesmo para lançamento direto na conta corrente ou poupança.

Balanço do programa

A prefeitura informou que, de acordo com dados das empresas de estacionamento, mais de 50% dos usuários ainda não têm o hábito de pedir a nota. Nos shoppings, onde os sistemas já exigem o fornecimento do CPF, ainda há quem prefira “ganhar” tempo e não informar o número do documento, necessário para a emissão da nota e geração dos créditos para quem está cadastrado.

“Desde meados de 2015, estamos vivendo momentos difíceis, com queda de receita, diretamente vinculada à questão econômica, só que a prefeitura vem fazendo sua parte, e uma demonstração disso é o programa Nota Salvador”, disse o prefeito ACM Neto.

Para a professora Helena Correa, o baixo percentual do valor de crédito que retorna para o contribuinte em função da nota é o que acaba desestimulando uma maior adesão. “Eu mesma, no início, achei que a gente tinha de volta 5% do valor de cada nota, mas, quando fui consultar, os créditos obtidos eram bem menores que o esperado, portanto, é preciso que se tenha uma movimentação grande de tomada de serviços para ter maiores descontos no IPTU, por exemplo, o que é ainda mais difícil em tempos de crise”, disse.

O cálculo para crédito no programa é o seguinte: 30% sobre o valor do Imposto sobre Serviços (ISS) recolhido na nota que, em média, é de 5%. Ou seja: 30% sobre os 5% do valor da nota.

adblock ativo