Ademi reage a uso de FGTS para garantir consignado

O presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Luciano Muricy Fontes, engrossou o coro dos empresários nacionais do setor na reação contra as medidas anunciadas pelo governo que permitem aos trabalhadores usarem os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia para empréstimos consignados. "Trata-se de um desvio de função e mais um agravante à crise atual do mercado", disse em entrevista para A TARDE.



Muricy Fontes ressaltou que o FGTS foi originalmente criado prevendo apenas a utilização dos recursos para habitação e saneamento, além das indenizações previstas nas rescisões de contrato de trabalho. "É um fundo que não é inesgotável e que, certamente, tem sentido também com as mais de 2 milhões de demissões registradas no país ultimamente", disse.



Segunda gestão



Muricy Fontes foi reconduzido à presidência na última quinta-feira, em segundo mandato, após 12 anos atuando na entidade - onde, anteriormente, atuou como conselheiro, diretor e vice-presidente. "Quando comecei a primeira gestão, há dois anos, estávamos apenas enxergando as dificuldades; hoje, estamos no olho do furação, daí o nosso grande desafio agora".



Na administração da Ademi, houve mudança, entretanto, para outros integrantes da diretoria, a exemplo dos dois vice-presidentes: o empresário Marcos Melo, da Construtora Franisa, assume a primeira vice-presidência em substituição a Marcos Vieira Lima, da MVL; enquanto Cláudio D'Ávila, da D'Ávila Empreendimentos, assume a segunda vice-presidência no lugar de Cristiano Freitas, da Gráfico Empreendimentos.



No cenário local, a nova diretoria da Ademi pretende atuar este ano ainda mais ativamente "para o aperfeiçoamento" do projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PPDU) de Salvador. O projeto está em tramitação na Câmara, com previsão de votação no primeiro semestre.



"Vamos acompanhar e cobrar avanços na tramitação, pois estamos em ano eleitoral e, logo, os vereadores só terão foco para suas campanhas", disse Muricy Fontes. Se na capital, o foco é o PDDU; no interior, o setor visa a expansão com lançamento de novos empreendimentos, como informa o presidente da Ademi.

