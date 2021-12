Ademi premia os melhores do mercado imobiliário

Foram anunciados na noite de quinta-feira, 29, em cerimônia realizada em Salvador, os vencedores do Prêmio Ademi 2014, que destaca empreendimentos, empresas e lançamentos do mercado imobiliário baiano.



A premiação completou 20 anos e é realizada pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-Ba). Além de incorporadoras e construtoras, o prêmio reconheceu agências de publicidade, imobiliárias e arquitetos que foram destaques em 2013.



Um dos principais destaques foi a Odebrecht, vencedora nas categorias Empresa do Ano, Gestão Sustentável e Empreendimento do Ano acima de 15 mil metros quadrados, com o Hangar Business Park, localizado próximo ao aeroporto de Salvador.



Para o diretor regional de incorporação e construção da Odebrecht, Eduardo Pedreira, além do complexo empresarial, o Hangar Business Park se destaca pela oficina de Mosaicos, que capacitou moradores da comunidade de São Cristóvão para produzir peças de artesanato que foram utilizadas na decoração dos prédios.



Mercado



"Todos os projetos quando são inseridos na cidade têm que gerar benefícios aos clientes e melhorar a qualidade de vida e capacitação das comunidades do entorno", afirma Pedreira.



O empreendimento Mansão Wildberger, em construção no Corredor da Vitória, também acumulou os prêmios de Lançamento do Ano acima de 15 mil metros quadrados e Arquiteto do Ano para a empresa Fernando Frank Arquiteto.



Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 650 milhões, o empreendimento foi criado em parceria da MRM Engenharia e da carioca João Fortes Engenharia com projeto do arquiteto Fernando Frank.



Além da torre de luxo de 40 andares, o empreendimento irá contar com um mirante público para a Baía de Todos os Santos e restaurar o Largo da Vitória e a Igreja Santo Antônio da Barra.



Para o presidente da Ademi-BA, Luciano Muricy, o prêmio é importante em um momento em que o mercado está prejudicado com a judicialização da Louos e PDDU. O número de lançamentos em Salvador caiu 70% desde 2011.



"Quando empresas se destacam neste cenário merecem nosso respeito e admiração. E servem de inspiração para o mercado", afirmou Luciano Muricy.

