Acumulada, Mega pode pagar R$ 80 mi nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões no concurso 1.654, que será sorteado nesta quarta-feira, 19. O valor está acumulado há seis concursos. Se aplicado na poupança, o prêmio rende mais de R$ 477 mil por mês, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF).

As apostas podem ser feitas até as 18 horas desta quarta em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é de R$ 2,50.

