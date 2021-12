Acordo vai destravar distribuição de energia

Quatro meses depois da inauguração do Complexo Eólico do Alto Sertão I, maior empreendimento do tipo da América Latina, o governo baiano e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) assinaram um termo de cooperação para agilizar a implantação da linha de transmissão entre Igaporá e Bom Jesus da Lapa. A linha é essencial para viabilizar a distribuição da energia gerada pelo parque eólico, ligando-o ao Sistema Integrado Nacional de Energia.

Erguido pela Renova Energia, o parque eólico possui capacidade instalada de 294 megawatts - suficiente para atender ao consumo de 540 mil residências -, mas a energia não está sendo distribuída por conta de atrasos na construção das linhas de transmissão. Este atraso tem gerado um prejuízo de cerca de R$ 96 milhões por semestre ao governo federal, que paga por uma energia que não é entregue ao consumidor.

Mais agilidade - O termo de cooperação, que deve ser publicado no Diário Oficial da Bahia ainda esta semana, prevê um trabalho em parceria entre a Chesf, Fundação José Silveira e as secretarias estaduais de Infraestrutura, Meio Ambiente e Indústria e Comércio. O objetivo central é agilizar o licenciamento ambiental para a construção da linha de transmissão.

"A ideia é parar de reclamar e começar a trabalhar junto. Queremos destravar os licenciamentos das linhas já licitadas e fazer o licenciamento prévio de áreas que poderão vir a abrigar linhas de transmissão no futuro", explica André Juazeiro, assessor especial da Secretaria de Indústria e Comércio.

Atraso - Os entraves na distribuição da energia eólica foram discutidos ontem durante o primeiro dia do Fórum Nacional Eólico, principal encontro da indústria eólica que acontece pela primeira vez na Bahia. Presente no evento, o governador Jaques Wagner afirmou que tem cobrado junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao ministro das Minas e Energia, Edison Lobão, uma solução para o problema.

"A Chesf que tem que dar vencimento daquilo que ela contratou, pois quem vai pagar esta conta somos nós. Ou ela adianta a construção das linhas ou declina da licitação e repassa para alguém que possa dar celeridade à obra", cobrou Wagner.

Mais incisivo, o secretário da Indústria e Comércio, James Correia criticou o ritmo lento das obras da Chesf. "Foram 18 meses somente para começar a linha de transmissão. A sociedade não pode aceitar isso", pontuou. Por conta dos atrasos, a Chesf foi multada em R$ 2 milhões e teve a participação suspensa nos próximos leilões.

Custos - Para o diretor do Centro Brasileiro de Energia e Mudanças Climáticas, Osvaldo Soliano, os atrasos na construção das linhas para distribuição da energia dos parques eólicos resulta em mais gastos, num momento em que os reservatórios das hidroelétricas estão em patamares baixos.

"Nós estamos consumindo uma energia muito mais cara e poluente, gerada pelas termoelétricas, quando poderíamos ter este reforço das eólicas, que além de gerar um a limpa, são muito mais competitivas". Segundo Soliano, energia eólica custa cerca de R$ 100 o megawatt/hora. Já nas térmicas, o preço é em média cinco vezes mais alto.

