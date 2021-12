Acordo garante operação da Mirabela em Itagibá

A mina de níquel Mirabela Mineração do Brasil, localizada no município de Itagibá, vai continuar operando. O acordo foi selado na noite de segunda-feira, 21, entre o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, pelo governo, e representantes da empresa, mais sindicatos da área.

O governo estadual se comprometeu a liberar créditos tributários do ICMS. Já o governo federal vai facilitar o embarque e o desembarque do minério, via Codeba.

A mina de Mirabela, de capital australiano, entrou em parafuso e quase fechou porque o preço do níquel desabou no mercado internacional, de US$ 9 por libra peso para US$ 3,7. Se o fechamento acontecesse, significaria menos 470 empregou fixos e 500 indiretos, um baque na região.

O deputado estadual Eduardo Salles (PP) diz que foi feita uma mobilização suprapartidária de todos os deputados votados na região, mais prefeitos e vereadores. "Tiramos as meias das mãos para não perdermos os dedos", comparou.

No início do mês houve uma audiência pública na Câmara de Ipiaú com a participação dos prefeitos Deraldino Araújo (Ipiaú), Marcos Barretos (Itagibá), Marcos Aurélio (Ibirataia), dos deputados Eduardo Salles, Bebeto Galvão (PSB), Davidson Magalhães (PCdoB) e Fabíola Mansur (PSB), e mais vereadores dos três municípios. O encontro foi decisivo para selar o acordo.

