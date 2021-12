ACM Neto sanciona lei que beneficia mercado imobiliário

O prefeito sancionou na manhã desta segunda-feira, 29, a Lei 2001/2014, que altera a forma de cálculo da outorga onerosa do direito de construir. A mesma solenidade marcou o envio para a Câmara de Vereadores de Salvador do projeto que prevê o parcelamento do ITIV (Imposto de Transmissão Inter Vivos) em até 12 vezes, além de desconto de 10% para pagamento à vista. O tributo representa 3% do valor do imóvel e é cobrado na compra de imóvel.

As duas medidas são consideradas importantes para destravar o mercado imobiliário da cidade e, segundo a Sucom, entre 10 e 12 empreendimentos estavam aguardando por essa medida. Esses empreendimentos representam um incremento de 10 mil empregos na área de construção civil.

O presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Luciano Muricy Fontes, falou sobre o incentivo. "Nesse momento de crise, é um alento para destravar empreendimentos. A lei não beneficia unicamente o setor imobiliário, mas abrange toda a cidade, na medida que tem reflexo na geração de emprego e renda", afirma.

O prefeito ACM Neto também comentou o investimento na economia da cidade. "São medidas que aparentemente implicam na redução de arrecadação, mas o que a prefeitura está apostando é na dinamização da economia da cidade", diz.

De acordo com ele, a arrecadação caiu R$ 120 milhões de janeiro a maio deste ano, em comparação ao mesmo período de 2014, por conta da crise econômica.

adblock ativo