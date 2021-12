Acionistas devem ter cautela com as ações da Petrobras

Crises políticas, turbulências eleitorais e a queda do lucro derrubaram o valor das ações da Petrobras e tiraram o sono de milhares de pequenos acionistas. Para se ter uma ideia, os papéis da estatal acumulam perdas de 11% somente em 2014. Desde 2013, as perdas são ainda maiores: 24,47%.. Especialistas ouvidos por A TARDE afirmam que o momento é de cautela. Em outras palavras: os investidores devem ter "sangue frio" e manter o investimento.



Segundo o diretor -executivo da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), Miguel Oliveira, o momento de incerteza sobre a continuação de políticas econômicas tende a manter a oscilação dos papéis das empresas públicas nos próximos meses.



"A curto prazo as ações de empresas públicas vão continuar com oscilações. A nossa recomendação é sangue frio. Quem investiu não deve sair. Se você vender, vai estar assumindo essa perda. Há uma tendência de que melhorem na medida que o governo sinalizar como vai ser o próximo mandato", afirma Oliveira. Ontem, as ações da estatal do petróleo fecharam em R$ 15,03. Nos últimos 12 meses, o valor já chegou a

R$ 24,90.



Com as ações da Petrobras em queda, o economista Edísio Freire indica a compra para investimentos a longo prazo. "A Petrobras passou por escândalos, isso gera uma certa instabilidade. Essas incertezas fazem com que os investidores fiquem receosos, isso é natural. Uma tendência tambem natural é que isso se recupere. As especulações fazem com que os preços das ações caiam, mas não vejo como perigoso investir na Petrobras, por mais instável que ela esteja no momento. Há movimentações para o aumento de combustíveis", afirma Freire.



Tolerância



Consultor financeiro e CEO da AZ Futura Invest, Adriano Moreno concorda que é prejudicial se desfazer das ações. Em caso de interesse em investimentos, o especialista pondera que é preciso observar o prazo pretendido para resgate, que deve ser superior a três anos, analisar qual o grau de tolerância do investidor aos ricos e qual o conhecimento sobre o mercado de ações.



"As ações da Petrobras ainda vão estar atreladas à maneira como o governo, que controla a empresa, irá utilizar a empresa daqui para frente. Se for como era dificilmente vão valorizar. Se as ações vão valorizar não depende diretamente do desempenho da empresa, e muito das decisões de quem a controla", afirma Moreno.



Mas a desvalorização da empresa tem um lado bom. A queda das ações representa uma boa oportunidade para novos investidores aplicarem o dinheiro.

