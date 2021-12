Acciona Windpower vende 22 aerogeradores para a EDF

A Acciona Windpower, filial do grupo Acciona dedicada ao projeto, fabricação e venda de aerogeradores, incorporou a EDF Energies Nouvelles à sua carteira de clientes no Brasil, assinando com a multinacional francesa um contrato de fornecimento de 66 megawatts (MW) para o parque eólico Ventos da Bahia I, que será implantado no município de Mulungu do Morro.

O contrato inclui ainda o transporte, instalação e comissionamento de 22 aerogeradores, de 3 MW de potência cada, assim como o serviço de manutenção dos mesmos durante cinco anos.

As turbinas correspondem ao modelo AW 125/3000, de 125 metros de rotor, e serão montadas na planta da Acciona Windpower em Simões Filho. As turbinas serão instaladas em torres de concreto a 100 e 120 metros, fabricadas pela companhia no Brasil.

Este contrato foi um dos assinados pela Acciona Windpower no Brasil no ano passado, com uma potência total contratada de 360 MW. O primeiro acordo assinado no ano passado foi com a Atlantic Energias Renováveis e o fundo britânico Actis para o fornecimento de 195 MW, com 65 aerogeradores destinados ao Complexo Eólico Lagoa do Barro I-VII e Queimada Nova, no Piauí.

Contrato

O segundo contrato foi fechado com a empresa Voltalia para o fornecimento de 99 MW, com 33 máquinas para o Parque Eólico Vila Pará, no Rio Grande do Norte.

Desta forma, a Acciona Windpower totalizou no Brasil, no final de 2015, vendas acumuladas de 1.185 MW, que foram distribuídos entre os parques eólicos de cinco estados: Rio Grande do Norte (390 MW), Rio Grande do Sul (327 MW), Ceará (207 MW), Piauí (195 MW) e Bahia (66 MW).

