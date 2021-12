Ação da CVC acumula perda de quase 50% em 2020

A ação da CVC no Ibovespa apresenta uma queda de 47,49% nos primeiros meses de 2020. Em janeiro, o índice regrediu 16,67%. Já em fevereiro, no rastro do surto do coronavírus, a queda foi de 29,51%.

Nesta segunda-feira, 2, primeiro pregão de março, a ação da companhia fechou com nova queda: 10,61%. No entanto, esta nova queda não tem relação com o temor de que o coronavírus afete as operações da empresa. De acordo com o site Info Money, a CVC informou ter constatado, em uma avaliação preliminar, indícios de erros em seus balanços publicados entre 2015 e 2019, com potencial de impactar o resultado da companhia do quarto trimestre de 2019. A previsão é que o balanço seja divulgado em 12 de março.

Na avaliação de especialistas, a empresa enfrenta problemas em várias frentes: dólar na máxima histórica, o que reduz a propensão da população a viajar, aumento da concorrência, derrota (de até agora) R$ 127,6 milhões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf]), clientes postergando viagens devido ao coronavírus e agora indícios de erros contábeis.

