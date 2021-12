Ação contra reajuste do IPTU deve ser julgada hoje pelo TJ

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) julga nesta quarta-feira, 30, em sessão extraordinária marcada para as 8h30, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), contra o reajuste no IPTU, movida pela OAB-BA e os partidos PT, PSL e PCdoB.



Também será julgado o pedido de liminar que suspende o pagamento do IPTU. Segundo o procurador do município, Pedro Caymmi, caso a decisão seja desfavorável à prefeitura, o município irá terminar o ano com arrecadação inferior à de 2013.



"Uma medida cautelar agora que interrompa a cobrança do IPTU que seria recebido até dezembro significa o município ter menos receita do que ano passado com um orçamento muito maior", afirma Caymmi.



Dados da Secretaria da Fazenda, que serão apresentados durante a defesa, registram que até o momento foram arrecadados cerca de R$ 270 milhões, contra R$ 285 milhões do ano passado.



O presidente da OAB-BA, Luiz Viana, vai sustentar a defesa pelo órgão e acredita que a matéria será votada ainda hoje. "É um tema muito importante para a cidade e penso que a questão já está suficientemente amadurecida para o posicionamento dos desembargadores".



As ações contra a prefeitura defendem que o processo legislativo e o reajuste do IPTU ferem princípios constitucionais como a razoabilidade e legalidade.



O julgamento foi adiado no último dia 10 por falta de cópias aos desembargadores do parecer do Ministério Público Estadual (MP-BA), após questionamento da desembargadora Silvia Zarif.



Defesa



Para a votação de hoje é preciso a presença de dois terços do 49 desembargadores. É possível ainda que um dos desembargadores peça vistas do processo, o que adiaria mais uma vez a decisão.



Será a primeira sessão do TJ-BA de 2014 em que os desembargadores Mário Alberto Hirs, ex-presidente do TJ-BA, e Telma Brito vão participar após o afastamento por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeitas de irregularidades na administração e no pagamento de precatórios - dívidas da administração pública reconhecidas judicialmente.

