Ação contra a febre aftosa é lançada em Teixeira de Freitas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) lançam na sexta-feira, 6, oficialmente a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano.

O evento acontece às 10 horas, no Clube Kaikan, com a presença do secretário da Agricultura da Bahia, Vítor Bonfim, o diretor-geral da Adab, Oziel Oliveira, parlamentares e autoridades locais.

Distante 811 km da capital Salvador, a região de Teixeira de Freitas é o berço da pecuária baiana, detentora do maior rebanho bovídeo do estado, com 1.631.186 bovídeos distribuídos entre os mais de 21.619 criadores e 13.435 propriedades.

Para Bonfim, o local para lançamento da campanha foi estrategicamente escolhido, já que o PIB do município está bem concentrado na agropecuária.

