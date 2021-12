Acaba senha para comprar gasolina com 53% de desconto

As 242 senhas distruíbas neste sábado, 25, para compra de gasolina com 53% de desconto já esgotaram. Os vales para adquirir o combustível começou a ser entregue por volta de 7 horas e às 9h30 já tinha acabado, de acordo com a gerência do Posto Gameleira, que vende a gasolina mais barata como parte do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e Liberdade de Impostos.

Os motoristas começaram a formar fila no posto por volta de 5 horas, o que congestionou a BR-324, sentido Salvador. Mas a situação foi normalizada ainda nesta manhã, após organizar a fila em uma pista lateral.

Foram oferecidos cerca de 3 mil litros de combustível por R$ 1,41 o litro. Cada motorista pode comprar R$ 20 de combustível em caso de carro e R$ 10 para motos.

A campanha tem o objetivo de mostrar como a cobrança de impostos encarecem o valor final do produto. Além do posto de combustível, outras empresas aderiram a ação em Salvador.

adblock ativo