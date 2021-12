Abertura de empresas volta a crescer na Bahia

O primeiro semestre do ano fechou com balanço positivo de 17.329 empresas abertas na Bahia contra 12.029 que fecharam no mesmo período. Os dados foram divulgados, com exclusividade para A TARDE, pela Junta Comercial da Bahia (Juceb).

Em tempos de crise, boa parte dos novos negócios, entretanto, é fruto do chamado empreendedorismo por necessidade, que força o trabalhador a buscar uma alternativa empresarial como meio de sustento, muitas vezes após ter ficado desempregado, "mas, ainda assim, é muito melhor do que se tivessem mais empresas fechando", diz o presidente da Juceb, Antônio Carlos Tramm.

A Juceb não tem balanço dos setores de atuação das novas empresas, mas apresenta dados sobre o tipo jurídico: foram 7.231 abertas por um empresário e 6.710 são do tipo sociedade limitada e 3.163 empresas individuais de responsabilidade limitada (Eireli), 159 empresas de sociedade anônima e 44 cooperativas, além de 22 classificadas na Junta como "outros".

Na análise comparativa com os primeiros semestres dos dois anos anteriores, considerando o acirramento da crise econômica, há agora, em 2017, sinais de avanços em números absolutos: nos primeiros seis meses de 2015 foram 17.800 negócios abertos, caindo para 15.870 em 2016 e voltando, portanto, para a casa dos 17 mil este ano.

Tecnologia

"Não só comparativamente, mas também considerando o número de 12 mil fechamentos no primeiro semestre deste ano, há também um indicativo de que a maioria dos negócios abertos, mesmo nos casos de empreendedorismo por necessidade, tem conseguido prosperar, ainda que enfrentando a crise", frisa Tramm.

As inovações tecnológicas adotadas pela Junta Comercial, integradas a órgãos federais e municipais, assim como os avanços promovidos em todas as juntas comerciais com a implementação da Redesim, também seriam, segundo Tramm, fatores que vêm facilitando a abertura de empresas na Bahia.

A Redesim é a rede nacional para simplificação do registro e legalização de empresas e negócios, por meio de um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia.

Ainda assim, na análise apenas da extinção de negócios, os números da Juceb, referentes também aos primeiros semestres, desde 2015, evidenciam o lado mais perverso da crise: em 2015, foram apenas 6.361 empresas fechadas contra 17.800 abertas. Em 2016, o número de empresas que quebraram saltou para 10.935 nos seis primeiros meses do ano, crescendo ainda mais agora em 2017: 12.029.

O presidente da Juceb lembra, entretanto, que, também no que se refere ao fechamento de empresas, é preciso considerar os efeitos da desburocratização e das facilidades dos serviços agora disponibilizados via internet que permitem agilizar os processos de baixa de uma empresa.

"De modo geral, nossa média de resposta em serviços, considerando toda a documentação em dia, caiu de 10 dias para menos de dois", argumenta Antônio Carlos Tramm.

adblock ativo