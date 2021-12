Aberta temporada de reforma da casa

Novembro chegou e com ele foi aberta a temporada de reforma da casa própria. Fim do ano se aproximando é sinônimo também de 13º salário na conta. Com dinheiro extra na mão, o que se vê é aquela corrida de consumidores às lojas de material de construção, em busca de pisos, tintas, louças, ferragens, entre outros materiais. E isso é só o começo.

Para reformas com custos mais baixos, e havendo a possibilidade de pagamento à vista, especialistas sempre aconselham que esta é a melhor opção. Mas quem optar pelo financiamento, vai encontrar este ano mais crédito e juros mais baixos. Desde quinta-feira, o governo federal autorizou que parte dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) fosse destinada à linha de crédito para compra de insumos, por meio do financiamento de material de construção.

Para todo o País, há R$ 300 milhões à disposição dos trabalhadores com carteira assinada - e conta vinculada ao FGTS -, que queiram construir ou reformar. Deste total, 28,2%, ou aproximadamente R$ 85 milhões, são para o Nordeste. O valor máximo para financiamento é de R$ 20 mil e o imóvel tem estar avaliado em até R$ 500 mil. O prazo de amortização da dívida é de 10 anos, com taxa de juros de 10,6% ao ano.

Além disso, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander e Bradesco oferecem linhas de crédito específicas voltadas para a aquisição de materiais de construção - mas também armários e móveis planejados -, e mantém convênios com os principais estabelecimentos do ramo.

Construcard - Com o BB Crédito Material Construção, o cliente do Banco do Brasil pode contratar até R$ 50 mil e parcelar a compra em até 54 vezes. Tem ainda 180 dias para começar a pagar, com taxa de até 1,98%, ao mês.

Desde 1º de outubro, clientes da Caixa que possuem o Construcard, cartão destinado à aquisição de materiais de construção, tem juros de 0,90% ao mês, e prazo de pagamento de até 72 meses. Isso para correntistas com renda individual mensal de até R$ 1.600. Para os demais clientes, o prazo é de 96 meses e taxa de até 1,75%.

Para o gerente Regional da Caixa, Adelson Prata, os cortes nos juros o aumento nos prazos de financiamentos chegam em um momento em que a economia está aquecida, e quando se concentra a maioria das reformas nas moradias.

As facilidades de crédito e de financiamento motivaram a servidora estadual, Geo de Oliveira, 59 anos, a investir R$ 1 mil na compra de material para a pintura da casa própria.

